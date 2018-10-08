ИА «Ореанда-Новости». Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было сделано заявление о том, что церковный раскол на Украине несёт в себе угрозу для общенациональной жизни.



Об этом патриарх заявил сегодня, 8 октября, после праздничного молебна в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.



Об этом патриарх заявил сегодня, 8 октября, после праздничного молебна в Троице-Сергиевой лавре по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского.

Патриарх отметил, что “сегодня, обращаясь к преподобному Сергию, который так много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной Руси, мы просим его, чтобы он молитвами своими приклонил милость к вселенской православной церкви, примирил враждующих, остановил распространение расколов, особенно там, где раскол несёт в себе угрозу и для общенациональной жизни”. Патриарх Кирилл подчеркнул, что речь идёт об украинском государстве.





Ранее сообщалось, что лидером Украины Петром Порошенко предпринимаются попытки добиться признания неканонических религиозных структур и создания единой поместной автокефальной церкви на территории украинского государства.



Порошенко ранее заявлял, что не намерен вмешиваться в дела церкви. Константинопольским патриархатом “в рамках подготовки к предоставлению автокефалии” были назначены свои экзархи в Киеве. Отметим, Константинопольским патриархом Варфоломеем было сделано заявление о том, что он планирует предоставить украинской стороне автокефалию. В Украинской православной церкви указали на то, что подобные действия являются вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви и обратились к патриарху Варфоломею с призывом прекратить своё вмешательство. Также представители УПЦ требуют, чтобы экзархи Константинопольского патриархата покинули Киев.





Русская православная церковь, в свою очередь, приняла решение пойти на фактический “разрыв дипломатических отношений” с Константинопольским патриархатом. Кроме того, РПЦ намерена выйти из структур, в которых председательствуют представители Константинопольского патриархата.





Священным синодом Русской православной церкви, Архиерейским синодом РПЦ за рубежом и Священным синодом Украинской православной церкви было приостановлено служение с иерархами Константинопольского патриархата.





