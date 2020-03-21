ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники Госавтоинспекции на патрульной машине сбили мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. По сообщению представителей региональной ГИБДД, сбитого пешехода госпитализировали в медицинское учреждение.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 21 марта около рынка «Алмаз». По предварительным данным, пешеход вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля и попал под колёса патрульной машины Госавтоинспекции. Уточняется, что водитель патрульного транспортного средства предпринял все возможные меры для предотвращения аварии.

Сотрудники ГИБДД немедленно вызвали медиков. Сбитый 51-летний пешеход получил телесные повреждения и был отправлен в больницу.

В настоящее время по данному факту назначена служебная поверка. Установлено, что сотрудники Госавтоинспекции находились в патрульном автомобиле в рабочее время, в форменной одежде, признаков опьянения у них также не обнаружено.