ИА «Ореанда-Новости» В Крыму местные власти должны активнее применять опыт других регионов при создании специализированых мест для содержания граждан, находящихся в алкогольном опьянении. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, на полуострове работа по созданию вытрезвителей не доведена до логического завершения, хотя опыт создания подобных учреждений в стране имеется.

Он также разъяснил, что число преступлений, совершаемых нетрезвыми людьми, возросло, о чём свидетельствует криминальная статистика. Кроме того, Патрушев подчеркнул, что вопрос о создании вытрезвителей особо актуален в преддверии курортного сезона.