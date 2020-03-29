ИА «Ореанда-Новости». Женщина с подтверждённым коронавирусом сбежала из больницы в Коммунарке. Об этом сообщают «Известия».

Издание отмечает, что после ухода из больницы пациентка направилась к себе домой. Женщина успела пообщаться с несколькими соседями, прежде чем её задержали.

Теперь соседи сбежавшей пациентки придётся сдать анализы и провериться на коронавирус. В подъезде её дома проведут санобработку.

По последним данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая коронавируса. Из них 64 человека вылечились, девять человек скончались.