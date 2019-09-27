Актёр Павел Устинов, которого недавно освободили из СИЗО, присоединился к одиночным пикетам в центре столицы, пишет «МК».





Напомним, уже несколько дней подряд около администрации президента в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».





Пикеты начались 18 сентября. Сначала граждане требовали освободить Устинова, а после его выхода из СИЗО они теперь по очереди стоят с плакатом «Свободу всем», имея в виду задержанных во время несогласованных акций протеста в столице.