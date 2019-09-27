27.09.2019, 19:36
Павел Устинов присоединился к пикетам против "московского дела"
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Павел Устинов, которого недавно освободили из СИЗО, присоединился к одиночным пикетам в центре столицы, пишет «МК».
Напомним, уже несколько дней подряд около администрации президента в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».
Пикеты начались 18 сентября. Сначала граждане требовали освободить Устинова, а после его выхода из СИЗО они теперь по очереди стоят с плакатом «Свободу всем», имея в виду задержанных во время несогласованных акций протеста в столице.
Напомним, уже несколько дней подряд около администрации президента в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку фигурантов так называемого «московского дела».
Пикеты начались 18 сентября. Сначала граждане требовали освободить Устинова, а после его выхода из СИЗО они теперь по очереди стоят с плакатом «Свободу всем», имея в виду задержанных во время несогласованных акций протеста в столице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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