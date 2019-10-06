Павильоны помогают москвичам определить основные параметра их здоровья.

Павильоны «Здоровая Москва» находятся на территории парковых зон и других мест, предназначенных для отдыха. Всего на территории столицы функционирует сорок шесть павильонов. Работают они с восьми утра до десяти вечера. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Департамента здравоохранения города Москвы, в этих павильонах можно проверить основные параметры состояния здоровья. Например, сдать кровь на общий анализ, узнать уровень глюкозы или холестерина в крови, сделать электрокардиограмму, проверить внутриглазное давление и ряд других медицинских процедур.

Рядом с павильонами «Здоровая Москва» можно узнать и здоровье своих лёгких – здесь расположены мобильные флюорографические станции. Приём ведут специалисты столичного городского научно-практического центра борьбы с туберкулёзом. Информация о том, как работают передвижные комплексы для прохождения флюорографии, размещена на официальном сайте Мосгорздрава.

Организаторы павильонов «Здоровая Москва» напоминают, что для прохождения необходимых процедур, необходимо наличие паспорта или водительских прав. Если человек не имеет прикрепления к столичной поликлинике, может понадобиться московский полис обязательного медицинского страхования. С ним можно прикрепиться к поликлинике прямо в павильоне, заявили в пресс-службе ведомства.