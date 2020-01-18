18.01.2020, 11:02
Павла Дурова допросили в суде США
ИА «Ореанда-Новости».Павла Дурова допросили в суде Соединённых Штатов Америки в отношении Telegram Group Inc.
Российский предприниматель давал показания по делу 7 и 8 января в дистанционном режиме, так как не смог приехать в американский суд. В начале января он находился в Дубае. Слушание продолжалось на протяжении 14 часов. Вместе с Павлом Дуровом в допросе участвовал и его адвокат. Российский предприниматель озвучил подробности работы компании Telegram Group Inc и количество проданных цифровых токенов Gram. Российский предприниматель представил количество пользователей Telegram (примерно 300 миллионов) и подтвердил бесплатное скачивание приложения.
Стоит отметить, что иск от SEC был подан в октябре прошлого года в отношении приостановки ICO мессенджера Telegram.
Российский предприниматель давал показания по делу 7 и 8 января в дистанционном режиме, так как не смог приехать в американский суд. В начале января он находился в Дубае. Слушание продолжалось на протяжении 14 часов. Вместе с Павлом Дуровом в допросе участвовал и его адвокат. Российский предприниматель озвучил подробности работы компании Telegram Group Inc и количество проданных цифровых токенов Gram. Российский предприниматель представил количество пользователей Telegram (примерно 300 миллионов) и подтвердил бесплатное скачивание приложения.
Стоит отметить, что иск от SEC был подан в октябре прошлого года в отношении приостановки ICO мессенджера Telegram.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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