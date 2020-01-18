Российский предприниматель давал показания по делу 7 и 8 января в дистанционном режиме, так как не смог приехать в американский суд. В начале января он находился в Дубае.. Вместе с Павлом Дуровом в допросе участвовал и его адвокат. Российский предприниматель озвучил подробности работы компании Telegram Group Inc и количество проданных цифровых токенов Gram. Российский предприниматель представил количество пользователей Telegram (примерно 300 миллионов) и подтвердил бесплатное скачивание приложения.