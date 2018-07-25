



Специалисты гидрометцентра Читы сообщили средствам массовой информации, что это самое крупное наводнение в регионе с 1936 года. Уровень воды в реке Чита за всё время паводков достиг 405 сантиметров.



ИА «Ореанда-Новости» . С начала июля в Забайкальском крае продолжается стихийное бедствие – в регионе из-за непрекращающихся дождей затоплены десятки населённых пунктов.

Синоптики региона предупреждают, что уровень воды в реках Чита и Ингода может подняться ещё на 50 сантиметров.



За прошедшие сутки вода в этих реках уже поднялась на 51 и 25 сантиметров соответственно. Возле населённых пунктов Тунгокочен и Усть-Кар уровень воды поднялся до 70 сантиметров, а в районе села Романовка река Витим поднялась на 120 сантиметров. Также сегодня из-за непрекращающихся ливней была повреждена федеральная трасса «Амур» - грязевой поток сошёл на один из участков автомагистрали.





В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Власти края и специалисты МЧС регулярно предупреждают жителей Забайкалья соблюдать меры безопасности.



На территории Читы развёрнуты 8 пунктов временного размещения людей. На подтопленных территориях дежурят спасатели. Они осуществляют регулярную проверку пострадавших домов, занимаются доставкой жителям, находящимся в зоне подтопления, продуктов питания, питьевой воды и медикаментов. Также осуществляют эвакуацию пострадавших в специальные пункты. Специалисты МЧС будут находиться в регионе до момента стабилизации ситуации.





Из-за сложившейся обстановки в регион прибыли глава Министерства чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев и полномочный представитель президента России в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло.



Вместе с главой региона Натальей Ждановой министр и полпред обсудили текущую ситуацию и посетили Ингодинский район края, который пострадал от паводков больше всего. Пообщавшись с пострадавшими, чиновники заверили людей, что все положенные им компенсации и материальная помощь будут выплачены.





Позже на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Чите Евгений Зиничев потребовал от администрации края быть внимательнее к пострадавшим. Действия спасателей министр оценил положительно. На встрече с журналистами глава Министерства отметил, что пока ситуация в регионе не стабилизировалась, делать какие-либо выводы рано. В крае работают специалисты, которые будут оценивать нанесённый ущерб.





Напомним, что 8 июля в Забайкалье установилась дождливая погода. Непрерывные ливни привели к увеличению уровня воды в реках края, что вызвало затопление территорий.



Из-за стихии пострадали 60 населённых пунктов, более 800 домой было затоплено. Также паводки нарушили транспортную инфраструктуру края: было разрушено 40 автомобильных мостов, повреждены дороги.