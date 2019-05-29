ИА «Ореанда-Новости» Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой ограничено из-за пчелиного улья на нейтральной полосе. Об этом пишут в Сети очевидцы.

По словам одного из них, на столбе висит рой ос, однако позже выяснилось, что мост «оккупировали» не осы, а пчёлы. По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Леаны Лойде, сейчас пограничники заняты поисками пчеловода, который поможет снять улей с моста.