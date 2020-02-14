14.02.2020, 12:28
Педагоги из отдалённых сел могут получить льготы на приобретение авто
ИА «Ореанда-Новости». Президентом РФ Владимиром Путиным поручено кабинету министров представить предложение о возможности предоставить льготы при приобретении автомобиля учителям, которые работают в отдалённых селах, сообщает РИА Новости.
Также Владимир Путин поручил правительству провести анализ, целесообразно ли в РФ создание программы "Земский работник культуры".
Заявлено, что доклад должны представить главе Российского государства до 1 июня нынешнего года. Владимир Путин назначил ответственными за выполнение этого поручения высших должностных лиц субъектов России и главу правительства РФ Михаила Мишустина.
Также Владимир Путин поручил правительству провести анализ, целесообразно ли в РФ создание программы "Земский работник культуры".
Заявлено, что доклад должны представить главе Российского государства до 1 июня нынешнего года. Владимир Путин назначил ответственными за выполнение этого поручения высших должностных лиц субъектов России и главу правительства РФ Михаила Мишустина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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