ИА «Ореанда-Новости». Президентом РФ Владимиром Путиным поручено кабинету министров представить предложение о возможности предоставить льготы при приобретении автомобиля учителям, которые работают в отдалённых селах, сообщает РИА Новости. 

Также Владимир Путин поручил правительству провести анализ, целесообразно ли в РФ создание программы "Земский работник культуры". 

Заявлено, что доклад должны представить главе Российского государства до 1 июня нынешнего года. Владимир Путин назначил ответственными за выполнение этого поручения высших должностных лиц субъектов России и главу правительства РФ Михаила Мишустина.