Также Владимир Путин поручил правительству провести анализ, целесообразно ли в РФ создание программы "Земский работник культуры".Заявлено, что доклад должны представить главе Российского государства до 1 июня нынешнего года. Владимир Путин назначил ответственными за выполнение этого поручения высших должностных лиц субъектов России и главу правительства РФ Михаила Мишустина.