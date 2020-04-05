ИА «Ореанда-Новости». Врач рассказала, как болезнь, вызываемая коронавирусом, протекает у новорождённых. Доктор медицинских наук, академик РАЕН, профессор кафедры педиатрии РУДН, заслуженный врач РФ Елена Дегтярева отметила, что коронавирус может передаваться от беременной к плоду, однако тяжело болезнь протекала лишь у 6% заражённых детей.

Дегтярева пояснила, что в Шанхае изучили истории болезней свыше двух тысяч детей. Исследователи установили, что примерно треть детей испытывала лёгкие клинические проявления коронавируса, у 39% наблюдались симптомы средней тяжести. Бессимптомные случаи также встречались, они составили 4% от числа всех заболевших детей.

Педиатр уточнила, что тяжёлое течение болезни фиксировалось преимущественно у тех, у кого уже были сопутствующие заболевания.