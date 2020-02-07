Певица заявила, что она и её бывший муж уже давно решили расстаться. Она отмечает, что у неё с Телегиным нет никаких противоречий. Также Пелагея сказала, что у них сохранились хорошие отношения.Певица опровергла сообщения о том, что в разладе с бывшим супругом якобы принимала участие её мать. Пелагея заявляет, что ее "заказали" с целью рассорить с Телегиным и "выбить почву из-под ног".Певица не назвала имен тех, кто её заказал, однако она заявляет, что эти люди опасаются, что она помирится с Телегиным. В таком случае, говорит певица, эти люди не смогут управлять Телегиным и контролировать его.