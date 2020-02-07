07.02.2020, 13:08
Пелагая посетовала на травлю в связи с разводом с Телегиным
ИА «Ореанда-Новости». Российской певицей Пелагеей был размещен в Instagram видеоролик, в котором она прокомментировала развод с хоккеистом Иваном Телегиным.
Певица заявила, что она и её бывший муж уже давно решили расстаться. Она отмечает, что у неё с Телегиным нет никаких противоречий. Также Пелагея сказала, что у них сохранились хорошие отношения.
Российская артистка отмечает, что людьми, инициировавшими её травлю в СМИ, заказаны очередные вбросы, которые уже касаются её родных и близких.
Певица опровергла сообщения о том, что в разладе с бывшим супругом якобы принимала участие её мать. Пелагея заявляет, что ее "заказали" с целью рассорить с Телегиным и "выбить почву из-под ног".
Певица не назвала имен тех, кто её заказал, однако она заявляет, что эти люди опасаются, что она помирится с Телегиным. В таком случае, говорит певица, эти люди не смогут управлять Телегиным и контролировать его.
Певица заявила, что она и её бывший муж уже давно решили расстаться. Она отмечает, что у неё с Телегиным нет никаких противоречий. Также Пелагея сказала, что у них сохранились хорошие отношения.
Российская артистка отмечает, что людьми, инициировавшими её травлю в СМИ, заказаны очередные вбросы, которые уже касаются её родных и близких.
Певица опровергла сообщения о том, что в разладе с бывшим супругом якобы принимала участие её мать. Пелагея заявляет, что ее "заказали" с целью рассорить с Телегиным и "выбить почву из-под ног".
Певица не назвала имен тех, кто её заказал, однако она заявляет, что эти люди опасаются, что она помирится с Телегиным. В таком случае, говорит певица, эти люди не смогут управлять Телегиным и контролировать его.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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