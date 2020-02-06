ИА «Ореанда-Новости». 69-летний житель Владивостока обвиняется в государственной измене.

Россиянин Виктор Королёв обвиняется в государственной измене. Об обвинении пенсионера стало известно накануне, когда об этом появилась информация в Сети. На данный момент известно, что Королёв находится в зале Лефортовского суда Москвы, в котором проходит заседание. Суд рассматривает ходатайство обвиняющей стороны о продлении ареста.

Холостой пенсионер на момент задержания находился во Владивостоке. Затем его перевезли в Москву для дальнейших разбирательств. Прокурор заявил, что обвиняемый совершил преступление, которое связано с посягательство на госбезопасность страны.

Подробности обвинения недоступны из-за секретности материалов.