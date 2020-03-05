ИА «Ореанда-Новости». В Магадане пенсионер нанёс несколько ударов ножом двум молодым людям из-за громкой музыки. Одному из них причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении 61-летнего жителя Магадана возбуждено сразу два уголовных дела. Пенсионер ранил двух человек. Причиной нападения стала слишком громкая музыка.

Инцидент произошёл 16 февраля. Во дворе дома, где проживал пенсионер, был припаркован автомобиль, из которого играла, как утверждает мужчина, слишком громкая музыка. В ходе конфликта на этой почве пенсионер достал нож и ударил сидящих в машине «нарушителей тишины и покоя». Пострадавшими стали молодые люди 1983 и 1991 годов рождения. Один из них получил тяжёлые ранения.



Пока никто из двух сторон не прокомментировали случившееся. Уголовные дела находятся в разработке прокуратуры и суда.