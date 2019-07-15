ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники полиции задержали пожилого жителя Дегтярска Свердловской после его попытки установить памятную табличку о визите в город президента США Ричарда Никсона. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых в беседе с РИА Новости.

Ранее правозащитник Сергей Зыков рассказал о желании пенсионера торжественно установить здании Рудоуправления памятный знак в честь бывшего главы США. Мэрия акцию не согласовала, после чего к месту, где активист собирался установить табличку, приехали сотрудники полиции. По словам Горелых, в несогласованной акции принимали участие 12 человек. В отношении пенсионера был составлен административный протокол.