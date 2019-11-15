В среду Дмитрием Медведевым было проведено совещание, на котором обсуждалось то, как можно улучшить качество жизни граждан России, проживающих в сёлах. Возле входа к дому культуры, в котором проходило совещание, к премьер-министру обратилась женщина с просьбой помочь решить проблемы с подачей в дом горячей воды.По сообщению РИА Новости, Кадукина сказала о том, что в селе о приезде Медведева знали все, но рассказать о проблемах никто не решался. По её словам, в дом, где проживают 140 семей, горячая вода не подаётся с 2016 года. Жителям дома приходится приобретать на свои средства водонагреватели.По словам Кадочкиной, многие одобряют её поступок, другие же, у кого есть деньги на котлы, её костерят.Стало известно, что на решение проблемы с подачей в дом, в котором проживает Кадукина, выделят 25 миллионов рублей.