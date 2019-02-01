Дело в том, что несколько лет назад женщина приобрела икону за 50 тысяч рублей. Через пять лет после покупки ей позвонили, и неизвестный мужчина, назвав себя главой отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, заявил, что икону пенсионерке продали мошенники.Мужчина рассказал, что теперь женщине положена компенсация, так как преступников уже поймали, и они находятся в тюрьме. Однако, чтобы получить компенсацию, женщина должна была перевести определённую денежную сумму на банковский счёт.Поверив мошенникам, пенсионерка переводила деньги. Отмечается, что сначала переводы были сравнительно небольшие - по 20-40 тысяч, но позже злоумышленники стали требовать больше, один из "траншев" был в 15 миллионов рублей.. В какой-то момент она поняла, что её обманывают и обратилась в правоохранительные органы.Полицейский возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас оперативники пытаются установить личности преступников, чтобы их задержать.О случаях, когда пенсионеры становятся жертвами мошенников, становится известно регулярно.. Брокет заявил, что что мужчина получит большие проценты с этой суммы. В итоге пенсионер не увидел ни денег, ни процентов.Кроме того, минувшей осенью. Дело в том, что несколько лет назад она приобрела в интернете пищевые добавки, отдав за них пять тысяч рублей. Спустя пять лет ей позвонила женщина, назвав себя работникомстличного Роспотребнадзора, заявила, что в отношении производителя биодобавок возбуждено уголовное дело, поэтому пенсионерке положена компенсация.