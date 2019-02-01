01.02.2019, 17:43
Пенсионерка из Белгорода перевела мошенникам 43 млн рублей за икону
ИА «Ореанда-Новости». Белгородская пенсионерка в течение нескольких месяцев переводила мошенникам деньги. Всего женщина передала преступникам порядка 43 миллионов рублей.
Дело в том, что несколько лет назад женщина приобрела икону за 50 тысяч рублей. Через пять лет после покупки ей позвонили, и неизвестный мужчина, назвав себя главой отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, заявил, что икону пенсионерке продали мошенники.
Мужчина рассказал, что теперь женщине положена компенсация, так как преступников уже поймали, и они находятся в тюрьме. Однако, чтобы получить компенсацию, женщина должна была перевести определённую денежную сумму на банковский счёт.
Поверив мошенникам, пенсионерка переводила деньги. Отмечается, что сначала переводы были сравнительно небольшие - по 20-40 тысяч, но позже злоумышленники стали требовать больше, один из "траншев" был в 15 миллионов рублей. В итоге 70-летняя женщина отдала преступникам 43 миллиона рублей. В какой-то момент она поняла, что её обманывают и обратилась в правоохранительные органы.
Полицейский возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас оперативники пытаются установить личности преступников, чтобы их задержать.
О случаях, когда пенсионеры становятся жертвами мошенников, становится известно регулярно. Так, пожилой мужчина из Волгограда перевёл 600 тысяч рублей на счёт брокерского сайта. Брокет заявил, что что мужчина получит большие проценты с этой суммы. В итоге пенсионер не увидел ни денег, ни процентов.
Кроме того, минувшей осенью пенсионерка из Якутии также стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам порядка 1,6 миллиона рублей. Дело в том, что несколько лет назад она приобрела в интернете пищевые добавки, отдав за них пять тысяч рублей. Спустя пять лет ей позвонила женщина, назвав себя работникомстличного Роспотребнадзора, заявила, что в отношении производителя биодобавок возбуждено уголовное дело, поэтому пенсионерке положена компенсация.
Дело в том, что несколько лет назад женщина приобрела икону за 50 тысяч рублей. Через пять лет после покупки ей позвонили, и неизвестный мужчина, назвав себя главой отдела по возмещению ущерба управления финансового контроля, заявил, что икону пенсионерке продали мошенники.
Мужчина рассказал, что теперь женщине положена компенсация, так как преступников уже поймали, и они находятся в тюрьме. Однако, чтобы получить компенсацию, женщина должна была перевести определённую денежную сумму на банковский счёт.
Поверив мошенникам, пенсионерка переводила деньги. Отмечается, что сначала переводы были сравнительно небольшие - по 20-40 тысяч, но позже злоумышленники стали требовать больше, один из "траншев" был в 15 миллионов рублей. В итоге 70-летняя женщина отдала преступникам 43 миллиона рублей. В какой-то момент она поняла, что её обманывают и обратилась в правоохранительные органы.
Полицейский возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас оперативники пытаются установить личности преступников, чтобы их задержать.
О случаях, когда пенсионеры становятся жертвами мошенников, становится известно регулярно. Так, пожилой мужчина из Волгограда перевёл 600 тысяч рублей на счёт брокерского сайта. Брокет заявил, что что мужчина получит большие проценты с этой суммы. В итоге пенсионер не увидел ни денег, ни процентов.
Кроме того, минувшей осенью пенсионерка из Якутии также стала жертвой мошенников. Она отдала преступникам порядка 1,6 миллиона рублей. Дело в том, что несколько лет назад она приобрела в интернете пищевые добавки, отдав за них пять тысяч рублей. Спустя пять лет ей позвонила женщина, назвав себя работникомстличного Роспотребнадзора, заявила, что в отношении производителя биодобавок возбуждено уголовное дело, поэтому пенсионерке положена компенсация.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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