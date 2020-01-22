Ранее выплаты женщине отменили из-за смены прописки.Примечательно, что выплаты вернули только после того, как дочь пенсионерки пожаловалась президенту Владимиру Путину во время его посещения Пискаревского мемориального кладбища по случая годовщины снятия блокады Ленинграда.Власти Брянской области рассказали, что пенсионерка не уведомила органы соцзащиты о том, что сменила адрес прописки. Это и стало причиной сбоя в выплатах.