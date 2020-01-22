22.01.2020, 21:53
Пенсионерке вернули соцвыплаты после жалобы Путину
ИА «Ореанда-Новости». Власти Брянской области сообщили, что вернули социальные выплаты 94-летней женщине из села Куршановичи по статусу «Труженик тыла», пишет «МК».
Ранее выплаты женщине отменили из-за смены прописки.
Примечательно, что выплаты вернули только после того, как дочь пенсионерки пожаловалась президенту Владимиру Путину во время его посещения Пискаревского мемориального кладбища по случая годовщины снятия блокады Ленинграда.
Власти Брянской области рассказали, что пенсионерка не уведомила органы соцзащиты о том, что сменила адрес прописки. Это и стало причиной сбоя в выплатах.
Ранее выплаты женщине отменили из-за смены прописки.
Примечательно, что выплаты вернули только после того, как дочь пенсионерки пожаловалась президенту Владимиру Путину во время его посещения Пискаревского мемориального кладбища по случая годовщины снятия блокады Ленинграда.
Власти Брянской области рассказали, что пенсионерка не уведомила органы соцзащиты о том, что сменила адрес прописки. Это и стало причиной сбоя в выплатах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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