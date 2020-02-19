ИА «Ореанда-Новости». По данным Пенсионного фонда, с 1 июля 2020 года все социальные выплаты и пособия в России будут осуществляться только на карту «Мир». Получатели страховых выплат по старости с картами других банков останутся без пенсий, если вовремя не поменяют свою пластиковую карточку на карту «Мир». Перечисленные деньги будут просто возвращаться обратно в ПФР.

В настоящий момент банки самостоятельно обязаны приглашать пенсионеров для замены пенсионной карты. Но, к сожалению, происходит это медленно и не везде.

По этому руководство ПФР рекомендует пенсионерам самостоятельно обращаться в отделения своих банков для получения карты «Мир».