Эксперты аналитического отдела Райффайзенбанка провели масштабное исследование, в котором изучили влияние пенсионной реформы на изменение реальных доходов граждан.



Ранее отмечалось, что увеличение пенсионного возраста замедлит рост экономики страны в целом, но никак не отразится на реальных доходах населения. Однако по результатам проведенного исследования были сделаны другие прогнозы. Два сценария развития событий: оптимистический и пессимистический, - подтверждают информацию о том, что в ближайшие годы реальных доходы начнут снижаться или, в лучшем случае, останутся неизменными.



Оптимистический подход основывается на том, что доходы будут перераспределены между разными группами населения: работающие граждане могут ожидать повышения реальных доходов, безработные – снижения. Так, в первые годы реформы показатель реальных доходов будет снижаться с динамикой 1% в год, а за 15 лет вернется на дореформенный уровень. Размер ВВП останется прежним. Однако, как отмечается в обзоре, данный сценарий можно считать «верхней границей», потому что в реальности он труднореализуем.



Пессимистичный подход предполагает снижение ВВП на 2% к 2034 году. Реальные доходы населения за это период снизятся как минимум на 3%. На снижение поступлений в личные бюджеты повлияет так же повышение конкуренции на рынке труда и увеличение безработицы в предпенсионный период.



Без проведения реформы реальные доходы граждан могли бы вырасти на 3,1%.



Аналитика изучили поступления в бюджет Правительства в результате проведения пенсионной реформы. По расчетам специалистов Райффайзенбанка для бюджета Пенсионного Фонда РФ чистый экономический эффект составит 100 млрд. руб. Так, экономия к 2024 году достигнет 800 млрд. руб., в то же время 700 млрд. руб. пойдет на увеличение размера пенсий, которое заложено в программе законопроекта.



Следует напомнить, что пенсионная реформа направлена повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет (до 65 лет) к 2028 году, а для женщин на 8 лет (до 63 лет) к 2034 году. По предположению Правительства России, данный законопроект предполагал увеличение ВВП не менее чем на 1,3 до 2024 года. Как ни двусмысленно это может казаться, но чиновники предполагают добиться положительного эффекта за счет уменьшения количества пенсионеров.