В последний месяц поступило много обращений в ПФР Новосибирской области. В связи с эти было выпущено официальное разъяснение, чтоПенсионный фонд сообщил, что основные выплаты, которые находятся в его распоряжении, - это пенсии. Также можно получить другие 12 специальных выплат ежемесячно или ежегодно.Но