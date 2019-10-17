17.10.2019, 19:46
Пенсионные фонды не производят выплат к Декаде пожилого человека
ИА «Ореанда-Новости». В период Декады пожилого человека никакие дополнительные выплаты россиянам не положены, сообщает Пенсионный фонд.
В последний месяц поступило много обращений в ПФР Новосибирской области. В связи с эти было выпущено официальное разъяснение, что в период с 1 по 10 декабря, когда проходит Декада пожилого человека, пенсионерам не надо рассчитывать на дополнительные деньги.
Пенсионный фонд сообщил, что основные выплаты, которые находятся в его распоряжении, - это пенсии. Также можно получить другие 12 специальных выплат ежемесячно или ежегодно.
Но никакой официальной выплаты к Декаде пожилого человека в России не предусмотрено.
В последний месяц поступило много обращений в ПФР Новосибирской области. В связи с эти было выпущено официальное разъяснение, что в период с 1 по 10 декабря, когда проходит Декада пожилого человека, пенсионерам не надо рассчитывать на дополнительные деньги.
Пенсионный фонд сообщил, что основные выплаты, которые находятся в его распоряжении, - это пенсии. Также можно получить другие 12 специальных выплат ежемесячно или ежегодно.
Но никакой официальной выплаты к Декаде пожилого человека в России не предусмотрено.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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