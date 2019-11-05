Участники негосударственных пенсионных фондов во главе спредложили Государственной думе России одобрить использование накопленной пенсии на жизненно важные цели.Если Правительство России одобрит проект изменений, то отчислениями на накопительную пенсию можно будет воспользоваться также, как и материнским капиталом.Минфин России согласился на обсуждение данного вопроса.Сейчас разрешено использовать пенсионные накопления только на дорогостоящее лечение.



