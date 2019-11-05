ИА «Ореанда-Новости». В России планируют разрешить использование пенсионных накоплений из НПФ на улучшение жилищных условий.

Участники негосударственных пенсионных фондов во главе с Дмитрием Скривановым предложили Государственной думе России одобрить использование накопленной пенсии на жизненно важные цели. 

Если Правительство России одобрит проект изменений, то отчислениями на накопительную пенсию можно будет воспользоваться также, как и материнским капиталом. Люди смогут покупать жилье и улучшать условия жилья за счёт суммы добровольно накопленной пенсии. Минфин России согласился на обсуждение данного вопроса. 

Сейчас разрешено использовать пенсионные накопления только на дорогостоящее лечение.