05.11.2019, 15:10
Пенсионные накопления можно будет тратить на улучшение жилищных условий
ИА «Ореанда-Новости». В России планируют разрешить использование пенсионных накоплений из НПФ на улучшение жилищных условий.
Участники негосударственных пенсионных фондов во главе с Дмитрием Скривановым предложили Государственной думе России одобрить использование накопленной пенсии на жизненно важные цели.
Если Правительство России одобрит проект изменений, то отчислениями на накопительную пенсию можно будет воспользоваться также, как и материнским капиталом. Люди смогут покупать жилье и улучшать условия жилья за счёт суммы добровольно накопленной пенсии. Минфин России согласился на обсуждение данного вопроса.
Сейчас разрешено использовать пенсионные накопления только на дорогостоящее лечение.
Участники негосударственных пенсионных фондов во главе с Дмитрием Скривановым предложили Государственной думе России одобрить использование накопленной пенсии на жизненно важные цели.
Если Правительство России одобрит проект изменений, то отчислениями на накопительную пенсию можно будет воспользоваться также, как и материнским капиталом. Люди смогут покупать жилье и улучшать условия жилья за счёт суммы добровольно накопленной пенсии. Минфин России согласился на обсуждение данного вопроса.
Сейчас разрешено использовать пенсионные накопления только на дорогостоящее лечение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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