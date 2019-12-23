Информация была опубликована на официальном сайте ПФР.Таким образом, Пенсионный фонд начнёт перечислять деньги в региональные центры «Почты России» с 25 декабря, а в банковские организации с 27 декабря. Пенсионеры, в свою очередь, смогут получить положенные выплаты с 30 декабря.Стоит отметить, что на заседании с участием членов Правления ПФР и руководителей региональных Пенсионных фондов во главе с Антоном Дроздовым были озвучены и другие новшества. С 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты по страховым пенсиям и по материнскому капиталу, с 1 февраля следующего года - ежемесячные денежные пособия, а с 1 апреля 2020 года - государственные и социальные пенсии.