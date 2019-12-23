23.12.2019, 19:59
Пенсионный фонд озвучил дату начала выплат январских пенсий
ИА «Ореанда-Новости». Пенсионный фонд России озвучил дату начала выплат январских пенсий. Информация была опубликована на официальном сайте ПФР.
Таким образом, Пенсионный фонд начнёт перечислять деньги в региональные центры «Почты России» с 25 декабря, а в банковские организации с 27 декабря. Пенсионеры, в свою очередь, смогут получить положенные выплаты с 30 декабря. Первоначально пенсии начнёт перечислять банк. А «Почта России» будет разносить положенные суммы с 3 января 2020 года.
Стоит отметить, что на заседании с участием членов Правления ПФР и руководителей региональных Пенсионных фондов во главе с Антоном Дроздовым были озвучены и другие новшества. С 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты по страховым пенсиям и по материнскому капиталу, с 1 февраля следующего года - ежемесячные денежные пособия, а с 1 апреля 2020 года - государственные и социальные пенсии. Таксже с начала следующего года будет изменён механизм определения выплаты социальной доплаты к пенсии.
Таким образом, Пенсионный фонд начнёт перечислять деньги в региональные центры «Почты России» с 25 декабря, а в банковские организации с 27 декабря. Пенсионеры, в свою очередь, смогут получить положенные выплаты с 30 декабря. Первоначально пенсии начнёт перечислять банк. А «Почта России» будет разносить положенные суммы с 3 января 2020 года.
Стоит отметить, что на заседании с участием членов Правления ПФР и руководителей региональных Пенсионных фондов во главе с Антоном Дроздовым были озвучены и другие новшества. С 1 января 2020 года будут проиндексированы выплаты по страховым пенсиям и по материнскому капиталу, с 1 февраля следующего года - ежемесячные денежные пособия, а с 1 апреля 2020 года - государственные и социальные пенсии. Таксже с начала следующего года будет изменён механизм определения выплаты социальной доплаты к пенсии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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