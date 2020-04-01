ИА «Ореанда-Новости» . Пенсионный фонд Российской Федерации продлит ежемесячные выплаты из материнского капитала и пенсии по потере кормильца без предъявления подтверждающих документов, сообщает пресс-служба фонда.

По поручению президента РФ Владимира Путина ПФР упростил для граждан продление выплат, право на которые согласно закону требует периодического документального подтверждения.

Семьям, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала, до октября текущего года теперь не надо предоставлять справку о доходах, сообщили в ПФР.

Получателям пенсии по потере кормильца не нужно до 1 июля обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить факт обучения. Также до июля продлят выплаты пенсий по доверенности.