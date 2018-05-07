07.05.2018, 22:15
Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пенсионный фонд России осуществит единовременную выплату почти 90 000 инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Единовременная выплата в размере 10 000 рублей приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ПФР уже провёл всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.
Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в течение мая - июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
ПФР уже провёл всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.
Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в течение мая - июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.
Источник: Пенсионный фонд России
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