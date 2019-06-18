ИА «Ореанда-Новости» Первомайский районный суд города Пензы принял решение об аресте всех лиц, проходящих по уголовному делу о массовой драке в селе Чемодановка.

Пресс-секретарь суда Сергей Маслов сообщил, что 28 участников столкновения отправлены под арест сроком 2 месяца. Все арестованные являются представителями цыганской общины.

Конфликт между цыганами и жителями села других национальностей произошёл 13 июня. В результате массовой драки пять человек пострадали. Один из них впоследствии был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и впоследствии скончался. Состояние ещё одного пациента, попавшего в больницу после инцидента, оценивается как тяжёлое.