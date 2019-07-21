ИА «Ореанда-Новости». Второй кинофестиваль «Хрустальный источник» открылся в курортном городе Ессентуки в Ставропольском крае. Он собрал около 18 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации города.

По красной «звездной» тропе от Привокзальной до Театральной площади, по которой собирались сотни поклонников кинематографа, маршировали знаменитые деятели театра и кинозвёзды. По традиции, шествие открыл президент кинофестиваля, заслуженный артист России Евклид Кюрдзидис. В качестве пары с ним была выдающаяся певица, а также актриса и телеведущая Тамара Гвердзители.

Однако наибольший интерес и восторг вызвало появление на красной дорожке кинозвезды мирового класса Пьера Ришара.Пьер Ришар - известный во всем мире актёр, режиссёр, сценарист и комик.В его фильмографии 82 работы в 65 проектах. В этом году актёру исполняется 85 лет.

Впервые кинофестиваль «Хрустальный источник» совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов Российской Федерации проведет открытый кинотеатр для начинающих кинематографистов в городах региона CME. Это уникальная возможность для молодых людей, которые хотят работать в кино, учиться у мастеров и даже рискнуть снять и отредактировать небольшой фильм во время фестивальной недели. Художественным руководителем станут оператор и режиссёр Сергей Мокрицкий и режиссёр Юрий Быков. А 27 июля на церемонии закрытия они назовут лучший проект Кинотеатра.