ИА "Ореанда-Новости". Перед новогодними праздниками россиян ожидает более длинная рабочая неделя. Федеральная служба по труду и занятости РФ напомнила, что в конце декабря рабочая неделя составит шесть дней, а не пять, как обычно.

В Роструде объясняют это переносом выходного с субботы, 29 декабря, на следующий понедельник, 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы продлятся десять дней с 30 декабря по 8 января включительно.

Как сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, такие действия Роструда продиктованы желанием сделать новогодние выходные непрерывными.

Отметим, в начале октября 2018 года правительство России утвердило график переноса выходных дней на 2019 год. Так, выходной с субботы, 5 января, сдвинут на четверг, 2 мая, а с воскресенья, 6 января, нерабочий день перенесён на пятницу, 3 мая. Таким образом, соотечественники смогут спланировать дополнительно отдых на длинные выходные с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Также неурочные выходные ожидают россиян в День России 12 июня и в День народного единства, когда отдохнуть можно будет со 2 по 4 ноября.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации внёс предложение сделать День конституции 12 декабря выходным днём. По мнению сенаторов, это привлечёт дополнительное внимание к главному закону России.