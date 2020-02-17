17.02.2020, 10:59
Переход на российское ПО начнётся с навигаторов и браузеров
ИА «Ореанда-Новости». Переход на российское ПО на смартфонах начнётся с навигаторов и браузеров.
С 1 июня этого года в России перестанут продаваться мобильные телефоны, если на них не установлены специальные отечественные браузеры, карты и навигаторы. В 2021 году будет запрещена продажа смартфонов без установленных почтовых ПО, соцсетей и мессенджеров, а также специальных приложений для онлайн-оплаты в России.
Через 2 года требования к российскому ПО будут сильно ужесточены. Летом 2022 года планируется ввести обязательную предустановку программ по обеспечению аудиовизуального сервиса и просмотру телеканалов. Данные приложения будут специально разработаны российскими научными сотрудниками.
С 1 июня этого года в России перестанут продаваться мобильные телефоны, если на них не установлены специальные отечественные браузеры, карты и навигаторы. В 2021 году будет запрещена продажа смартфонов без установленных почтовых ПО, соцсетей и мессенджеров, а также специальных приложений для онлайн-оплаты в России.
Через 2 года требования к российскому ПО будут сильно ужесточены. Летом 2022 года планируется ввести обязательную предустановку программ по обеспечению аудиовизуального сервиса и просмотру телеканалов. Данные приложения будут специально разработаны российскими научными сотрудниками.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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