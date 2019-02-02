ИА «Ореанда-Новости» Генпрокуратура займётся расследованием загадочной гибели отряда Дятлова спустя 60 после трагедии. В ведомстве сообщили, что на данный момент существует 75 версий, из которых будут проверены три природные: сход лавины, «снежная доска» и ураган.

При этом в фонде памяти группы Дятлова утверждают, что у них есть сведения о том, что следственным органам было известно о гибели отряда ещё за 12 дней до обнаружения погибших. Существует версия, что смерть участников экспедиции была инсценирована, с целью скрыть улики, указывающие на то, что студенты погибли от последствий испытания секретного оружия.

Девять студентов Уральского политехнического института под предводительством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в поход на лыжах 23 января 1959 года. Они хотели пересечь североуральские горы Отортен и Холатчахль. 12 февраля отряд должен был добраться до конечной точки пути — села Вижай, откуда они должны были отправить телеграмму в институт, однако вестей от дятловцев так и не дождались.

Поиски студентов начались 20 февраля, через шесть дней была найдена палатка, а затем тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко, которые лежали в полутора киломметрах от своего «жилища», оба молодых человека были в нижнем белье.

Спустя несколько дней нашли Дятлова, Зину Колмогорову и Рустема Слободина. Тела остальных студентов обнаружили только в мае, когда растаял снег. По факту гибели отряда Дятлова было возбуждено уголовное дело, однако его закрыли через три месяца, сославшись на то, что причиной гибели туристов стала «стихийная сила».

С тех пор было озвучено семь десятков версий, от естественных – природный катаклизм или разъярённый медведь, до фантастических – вроде НЛО или нападения снежного человека.

Часть предположений гласит, что отряд Дятлова случайно забрёл на территорию, где испытывалось оружие, например ракета или нейтронная бомба, при этом истинная причина смерти туристов была тщательно засекречена. На одежде погибших было обнаружено завышенное количество радиоактивных веществ, что делает эту версию небезосновательной.



