ИА «Ореанда-Новости». Охотникам из Пермского края подарили так называемые дорожные наборы, за то, что они нашли заблудившихся школьников в лесу. В наборе были блокноты, педикюрные щипцы и шоколад. Об этом проинформировали в правительстве региона.

Социальные работники вручили двум охотникам, которые 26 ноября нашли в лесу двух заблудившихся мальчиков десяти и 13 лет, подарочный дорожный набор и денежное вознаграждение. Материальная помощь составила десять тысяч рублей. По информации издания KP.RU, кроме педикюрного набора, в подарочном пакете были «блокноты, ручки, матрешка, шоколадка, подставка из керамики и коробочка с названием курорта».

Представитель регионального правительства сообщил, что не знает, кто именно собирал их.

"Также на семейном форуме им вручили так называемые дорожные наборы. Кто их наполнял, выясняем, но сообщается, что внутри набора были педикюрные щипцы, блокноты, ручки и шоколад", — сказал он.

Потерявшиеся дети

25 ноября, в воскресенье, в пригородной лесополосе Перми потерялись два школьника десяти и тринадцати лет. Их нашли только в ночь на понедельник.

Как сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в 18 часов в дежурную часть отдела МВД обратилась женщина 1986 года рождения, она сообщила, что потеряла своего 13-летнего сына. Днём она с ребёнком и мужем находилась на бывшей военной базе, недалеко от деревни Бабичево. С ними был ещё один ребенок — мальчик 10 лет. Утром около 10.00 подростки ушли гулять и исчезли. Сначала родители самостоятельно разыскивали детей, но их попытки не увенчались успехом.

Полиция привлекла служебных собак, искать детей также отправились спасатели и волонтёры поисковых отрядов. Из-за снегопада применить для поисков квадракоптер (беспилотный дрон) не удалось.

Ночью детей нашли живыми и отправили в больницу. На ребят наткнулись два охотника, которых привлекли для поисков.