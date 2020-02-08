ИА «Ореанда-Новости». Министерство здравоохранения Пермского края начало служебную проверку после появления сообщений о враче, который убивал своих пациентов, пишет «МК».



Глава министерства Оксана Мелехова рассказала, что речь идёт о сообщениях об анестезиологе, который якобы отключал ветеранов от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Результаты проверки будут сообщены позже.



Мелехова подчеркнула, что федеральный глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «фейком» сообщения о появлении анестезиолога-убийцы в одной из кировских клиник. Потом появилась информация, что этот врач работает в одной из больниц Перми.