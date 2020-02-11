11.02.2020, 10:58
Персональные данные потенциальных заёмщиков брокера «Альфа-Кредит» появились в интернете
ИА «Ореанда-Новости». Персональные данные потенциальных заёмщиков брокера «Альфа-Кредит» появились в сети интернет, сообщает издательство «РБК».
В сети интернет была опубликована информация о 44 тысяч россиян, которые подавали кредитную заявку «Альфа-Кредиту». База была актуализирована на 31 января этого года. В персональных данных были указаны фамилия, имя и отчество человека, его номер телефона, город проживания, адрес электронной почты и запрашиваемая сумма.
Личные данные потенциальных заёмщиков были обнаружены в интернете 1 февраля компанией в сфере информационной безопасности DeviceLock. В этот же день руководитель фирмы Ашот Оганесян связался с брокером и сообщил об утечке информации.
База данных была изъята из сети только 4 февраля. «Альфа-Кредит» отказывается комментировать данную ситуацию. Издательство «РБК» подавало официальный запрос, но ответа на него так и не поступило.
В сети интернет была опубликована информация о 44 тысяч россиян, которые подавали кредитную заявку «Альфа-Кредиту». База была актуализирована на 31 января этого года. В персональных данных были указаны фамилия, имя и отчество человека, его номер телефона, город проживания, адрес электронной почты и запрашиваемая сумма.
Личные данные потенциальных заёмщиков были обнаружены в интернете 1 февраля компанией в сфере информационной безопасности DeviceLock. В этот же день руководитель фирмы Ашот Оганесян связался с брокером и сообщил об утечке информации.
База данных была изъята из сети только 4 февраля. «Альфа-Кредит» отказывается комментировать данную ситуацию. Издательство «РБК» подавало официальный запрос, но ответа на него так и не поступило.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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