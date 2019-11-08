08.11.2019, 01:04
Первое патрулирование территории Сирии российскими вертолётами прошло успешно
ИА «Ореанда-Новости». В четверг, 7 ноября, было проведено первое патрулирование с воздуха северо-восточной границы Сирии.
По словам генерала-майора Юрия Борисенкова, который занимает должность главы Центра по примирению враждующих сторон, воздушное патрулирование прошло успешно. Российские военные пилоты не заметили никакой враждебной ситуации. Сегодня было проведено воздушное наблюдение за ситуацией в Ракка и Айн-Иса.
Первый пеший обход был сделан 1 ноября, по соглашению между Россией и Сирией. Наземное патрулирование проходит ежедневно. Российские вертолёты будут периодически совершать осмотр границы и территории Сирии по взаимной договорённости.
По словам генерала-майора Юрия Борисенкова, который занимает должность главы Центра по примирению враждующих сторон, воздушное патрулирование прошло успешно. Российские военные пилоты не заметили никакой враждебной ситуации. Сегодня было проведено воздушное наблюдение за ситуацией в Ракка и Айн-Иса.
Первый пеший обход был сделан 1 ноября, по соглашению между Россией и Сирией. Наземное патрулирование проходит ежедневно. Российские вертолёты будут периодически совершать осмотр границы и территории Сирии по взаимной договорённости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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