По словам генерала-майора, который занимает должность главы Центра по примирению враждующих сторон, воздушное патрулирование прошло успешно. Российские военные пилоты. Сегодня было проведено воздушное наблюдение за ситуацией в Ракка и Айн-Иса.по соглашению между Россией и Сирией. Наземное патрулирование проходит ежедневно. Российские вертолёты будут периодически совершать осмотр границы и территории Сирии по взаимной договорённости.



