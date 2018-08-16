ИА «Ореанда-Новости». В городской администрации Новоульяновска опровергли информацию о проведении гей-парада в поселке из семи человек Яблоневый. Ранее о том, что событие состоится 26 августа и власти дали «добро», рассказал лидер московского ЛГБТ-сообщества, он прикрепил к записи на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» документ согласования, однако его подлинность в администрации города подтверждать не стали.



О том, что в городской администрации Новоульяновска опровергли информацию о согласовании гей-парада в поселке Яблоневый, находящемся в юрисдикции города, пишет РБК со ссылкой на комитет общественных связей Новоульяновска.

«Никакого гей-парада проводиться не будет. И в поселке Яблоневый тоже», — сообщили в пресс-службе, там же добавили, что больше комментариев по этой теме в комитете не дают.

Накануне лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев написал в соцсети, что глава городской администрации согласовала проведение первого в России гей-парада.



«Сенсация! Самый смелый человек в России... Глава администрации города Новоульяновска — Косаринова Светлана Анатольевна. Она разрешила провести гей-парад в поселке Яблоневый, население которого составляет семь человек», — написал он, подчеркнув, что этот согласованный гей-парад должен состояться 26 августа с 12:00 до 14:00. По местному времени, а сама акция была согласована на 300 человек.

К своей записи активист прикрепил скриншот полученного им от местной администрации документа. Согласно этому документу, власти города отвечают активисту на просьбу провести в Новоульяновске парад, отметив «негативное отношение населения к подобным мероприятиям» и возможные нарушения требований существующего в России закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. На документе есть подпись Косариновой.







Раскол местной власти





Подлинность этого сообщения активиста в соцсети с прикреплённым снимком ответа в администрации города не подтвердили, но и не опровергли. Сам он объяснил, что получил ответ электронным письмом.





«Я принял решение, никакого гей-парада на территории муниципального образования Новоульяновск проводиться не будет. Мы намерены защищать традиционные семейные ценности и, прежде всего, наших детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», — заявил глава Новоульяновска Геннадий Деникаев, его слова цитирует портал «Ульяновские новости». С его слов, выданный Косариновой документ не был согласован ни с ним, ни с депутатами городской Думы. ​





В Новоульяновске реальный раскол местной власти. Глава муниципального образования Геннадий Деникаев, возглавляющий законодательную власть, пошел против Главы Администрации города Светланы Косариновой, согласовавшей сразу три наших акции, включая гей-парад. У Главы города нет полномочий в сфере согласования публичных мероприятий. Это компетенция Администрации, а от нее мы все необходимые документы получили, — написал сегодня в социальной сети Николай Алексеев.