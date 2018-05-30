ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Такое транспортное средство сможет взлетать и приземляться на площадку, размер которой составляет 50 м. Ему также не помешают препятствия на границе, если их размер не превышает 15 м. «Летающий внедорожник» сможет совершать полета на 1000 км на скорости 250 км/ч. Максимальная скорость составит 315 км/ч.

Кроме того, ФПИ совместно с красноярской компанией «Флэш-М» подготовил аванпроект циклолёта — беспилотного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки грузоподъемностью до 250 кг, максимальной скоростью 145 км/ч и дальностью полета 300 км. Интерес к данным разработкам проявляет Минобороны и МЧС РФ.

Фонд перспективных исследований учреждён государством в 2012 году для содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Сейчас фонд работает более чем над 50 проектами в ведущих НИИ и оборонных предприятиях России.

Ранее в Швеции испытали самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye — так называемого «летающего радара».