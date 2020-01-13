13.01.2020, 20:21
Первый салют в честь 75-летия освобождения от немецко-фашистских войск будет запущен 17 января
ИА «Ореанда-Новости». Первый из 6 салютов в честь юбилея международной победы над немецко-фашистскими захватчиками будет запущен в Москве 17 января, сообщает издательство «РИА Новости».
В этом году в честь освобождения пяти иностранных городов от немецких захватчиков будет запущено 5 салютов. Последний шестой салют будет дан в честь дня взятия Берлина.
В Москве запустят около 50 фейерверков. Салют в диаметре превысит 300 метров. Фейерверки запустят при помощи самоходных комбинированных салютных установок на Поклонной горе в парке Победы.
Стоит отметить, что власти Польши не планируют праздновать освобождение их страны от немецко-фашистских войск. Информация об этом поступила от представителя пресс-службы мэрии Варшавы Магдалена Лань.
В этом году в честь освобождения пяти иностранных городов от немецких захватчиков будет запущено 5 салютов. Последний шестой салют будет дан в честь дня взятия Берлина.
В Москве запустят около 50 фейерверков. Салют в диаметре превысит 300 метров. Фейерверки запустят при помощи самоходных комбинированных салютных установок на Поклонной горе в парке Победы.
Стоит отметить, что власти Польши не планируют праздновать освобождение их страны от немецко-фашистских войск. Информация об этом поступила от представителя пресс-службы мэрии Варшавы Магдалена Лань.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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