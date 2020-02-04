04.02.2020, 13:45
Первый самолёт, эвакуирующий россиян из Китая, вылетел из Ухани
ИА «Ореанда-Новости». Первый самолёт, эвакуирующий россиян из Китая, вылетел с аэродрома Восточного военного округа из Ухани сегодня, 4 февраля.
На борту самолёта находятся вирусологи и медперсонал, которые обеспечены современными средствами диагностики коронавируса, а также средствами личной защиты и медикаментами.
По словам заместителя министра Минздрава Сергея Краевого, пока неизвестно, куда будут помещены прилетающие россияне на время карантина. В настоящее время рассматриваются 3 возможных варианта медучреждений для помещения туристов на обследование. Сейчас решается данный вопрос.
Стоит отметить, что более 130 россиян изъявили желание вернуться в Россию из Китая.
На борту самолёта находятся вирусологи и медперсонал, которые обеспечены современными средствами диагностики коронавируса, а также средствами личной защиты и медикаментами.
По словам заместителя министра Минздрава Сергея Краевого, пока неизвестно, куда будут помещены прилетающие россияне на время карантина. В настоящее время рассматриваются 3 возможных варианта медучреждений для помещения туристов на обследование. Сейчас решается данный вопрос.
Стоит отметить, что более 130 россиян изъявили желание вернуться в Россию из Китая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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