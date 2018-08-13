ИА «Ореанда-Новости». В России впервые сегодня в Новосибирске суд рассмотрит иск: школьник оспаривает результаты ЕГЭ по обществознанию. Юристы отмечают, что ранее такого случая в истории ЕГЭ и судебной практики не было.



13 августа в суде приступят к рассмотрению иска от выпускника гимназии, он не согласен с решением экспертов, которые признали его ответ на ЕГЭ по обществознанию неверным. Молодой человек подал иск к региональному министерству образования, юристы и представители образовательного сообщества говорят, что это процесс беспрецедентный, потому что ранее в судах рассматривались только дела о нарушении регламента проведения экзамена.

Выпускник Артемом Веселов из гимназии №4 в Новосибирске не согласен с решением экспертов, проверяющих его результаты. Его ответ на ЕГЭ признали неверным: школьник сослался на учебник Высшей школы экономики, которого нет в перечне официально рекомендованных для изучения в школе, пишет «Коммерсантъ».

Молодой человек по итогам ЕГЭ получил 88 баллов, но уверен, что выполнил все задания правильно:

«Где-то с ошибками согласился, а с результатом проверки трех заданий согласиться не мог, потому что там все написано правильно, это подтвердили и мои учителя», – рассказал истец.

Речь идёт о задании, где нужно было назвать определение гиперинфляции и написать мини-сочинение на экономическую тематику.

Обычно, оценивая сочинения, учитывается несколько критериев, куда входит и качество аргументации. В случае приведения двух примеров в сочинении из разных источников, сочинение могут оценить в максимальные два балла.

«Я писал про разные типы экономических систем и сравнивал системы СССР и России, в пример приводил и ситуации в магазинах. Как мне казалось, один пример относится к курсу истории, а другой — к моему личному социальному опыту». По его словам, эксперты ЕГЭ посчитали, что оба примера относятся к курсу истории», – считает Артём Веселов.

Удовлетворяющего объяснения от конфликтной комиссии, почему его ответы были ошибочными, Артём Веселов не получил, поэтому решил отстаивать свои права в суде.

Доцент экономического факультета НГУ Ольга Валиева, считает, что Артём Веселов дал определение гиперинфляции верно. А Ирина Гребнева, адвокат Веселова, рассказала, что в региональном минобразования посчитали, что выпускник не имеет права на иск и вовсе не должен был подавать на повторную апелляцию.