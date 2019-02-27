ИА «Ореанда-Новости» Немецкая овчарка по кличке Гром потерялась в Челябинске шесть лет назад, а недавно пса нашли на рынке в Крыму. Сейчас счастливый пёс дома с хозяином. Об этом передаёт КП Крым.

Пёс по кличке Гром был любимцем семьи Кондрашкиных из Челябинска. Гром завоёвывал призовые места на выставках и даже стал чемпионом России среди юниоров, но в 2012 году собака пропала.

В ноябре 2018 года пёс был обнаружен на рынке в Бахчисарае, о нём рассказали кинологу-заводчице Елене Клименко. Породистый пёс был привязан на рынке и явно кого-то ждал, по словам заводчицы, он не выглядел больным или истощённым.

Пробив код клейма по базе, Клименко выяснила, что немецкая овчарка из Челябинска. Гром потерялся, когда ему было два года. Хозяин Алексей Кондрашкин говорит, что выпустил собаку ненадолго на улицу, а когда стал звать домой, пёс не пришёл. Поиски домашнего любимца ни к чему не привели, а осенью Алексею сообщили, что его четвероногий друг найдет живым и здоровым в Крыму.

Пса месяц готовили к отправке домой: делали документы, ставили прививки. В Крыму Гром стал отцом, у него и немецкой овчарки по кличке Ника родилось семь щенков – пять мальчиков и две девочки.

Сейчас пёс дома с семьёй, как рассказал хозяин собаки Алексей, Гром узнал привычную обстановку, жену и детей хозяина, также Гром вспомнил и машину, в которой часто ездил с Алексеем на выставки.

Как именно собака преодолела такое расстояние неизвестно, заводчица предполагает, что Гром на самом деле попал в Крым недавно, а до этого жил в Челябинске. По словам Елены, возможно пса забрали строители, которые часто переезжают с одного места на другое.