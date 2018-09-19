ИА «Ореанда-Новости». Представитель Кремля – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что сообщения о новом отравлении в Солсбери абсурдны, и это очевидно. Он также добавил, что не считает нужным комментировать подобные сообщения.



Ранее одна из пострадавших в Солсбери в интервью изданию The Sun с уверенностью заявила, что это было покушение, и за ним стояли российские власти. Дмитрий Песков не стал комментировать данные обвинения в адрес России.

«Вы знаете, уже, честно говоря, я не думаю, что в дальнейшем есть смысл комментировать подобные сообщения и подобные новости. Абсурдность подавляющего большинства информации, которая идет из Солсбери, абсолютно очевидна», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 16 сентября вечером появилась информацию о новом отравлении двух посетителей итальянского ресторана Prezzo в Солсбери – мужчины и женщины. Газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев сообщала, что полиция оцепила здание ресторана, пострадавших госпитализировали, на месте происшествия работали правоохранители в костюмах химзащиты. Издание также писало, что пострадавшие были «русскими», а отравившийся в ресторане мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии.



Позже полиция Уилтшира опровергла слухи, что это было отравление «Новичком» – отравление в ресторане не было следствием воздействия нервно-паралитического вещества и не имеет связи с отравлениями в Солсбери и в Эймсбери.

Пострадавшими оказались 30-летняя Анна Шапиро и ее 42-летний супруг Алекс Кинг, их имена назвала газета The Sun.Издание также сообщило, что Шапиро родилась в Нижнем Новгороде, но в 2006 году стала гражданкой Израиля. Женщина заявила изданию, что считает себя и своего мужа целями покушения, которое организовали в Кремле. Она заявила, что её пытались отравить российские спецслужбы намеренно якобы за ее решение покинуть Россию.​С её слов, после того как они с супругом поели в ресторане, мужчине стало плохо, он потерял сознание. Сама она также почувствовала недомогание.