Песков отметил, что в последнее время происходят мировые события, которые невозможно было спрогнозировать десятилетие назад.Пресс-секретарь президента отметил, что сегодня происходят глубокие трансформации в дипломатии, международном праве, правилах поведения государства и с точки зрения обесценивания каких-то международных организаций. «Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.