14.12.2019, 23:12
Песков назвал Россию «островком стабильности» во время перемен
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия остаётся «островком стабильности» в океане турбулентности, пишет РИА Новости.
Песков отметил, что в последнее время происходят мировые события, которые невозможно было спрогнозировать десятилетие назад.
Пресс-секретарь президента отметил, что сегодня происходят глубокие трансформации в дипломатии, международном праве, правилах поведения государства и с точки зрения обесценивания каких-то международных организаций. «Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.
Песков отметил, что в последнее время происходят мировые события, которые невозможно было спрогнозировать десятилетие назад.
Пресс-секретарь президента отметил, что сегодня происходят глубокие трансформации в дипломатии, международном праве, правилах поведения государства и с точки зрения обесценивания каких-то международных организаций. «Это времена перемен. Россия остаётся островком стабильности в таком океане турбулентности. Я уверен в этом», — подчеркнул Песков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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