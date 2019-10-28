28.10.2019, 20:48
Песков не согласился с информацией о массовой ликвидации малого бизнеса
ИА «Ореанда-Новости». Информация о массовой ликвидации организаций малого бизнеса противоречит действительности, сообщает издательство «ИНТЕРФАКС».
По мнению пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, информация о закрытии почти 700 тысяч малых предприятий расходится с реальной ситуацией. По запросу правительства РФ были представлены отчёты от Федеральной налоговой службы и Корпорации малого и среднего бизнеса в России.
На основе полученных данных стало известно, что не все из 700 тысяч предприятий закрылись из-за убытков. Некоторые из них перешли из категории малого бизнеса в средний бизнес. Другие были ликвидированы из-за отсутствия по юридическому адресу и невозможности определения фактического месторасположения.
Но Дмитрий Песков не стал отрицать финансовые проблемы у малых предприятий. Действительно, некоторые из них не смогли продолжать свою деятельность из-за плохого финансового состояния.
По мнению пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, информация о закрытии почти 700 тысяч малых предприятий расходится с реальной ситуацией. По запросу правительства РФ были представлены отчёты от Федеральной налоговой службы и Корпорации малого и среднего бизнеса в России.
На основе полученных данных стало известно, что не все из 700 тысяч предприятий закрылись из-за убытков. Некоторые из них перешли из категории малого бизнеса в средний бизнес. Другие были ликвидированы из-за отсутствия по юридическому адресу и невозможности определения фактического месторасположения.
Но Дмитрий Песков не стал отрицать финансовые проблемы у малых предприятий. Действительно, некоторые из них не смогли продолжать свою деятельность из-за плохого финансового состояния.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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