По мнению пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, информация о закрытии почти 700 тысяч малых предприятий расходится с реальной ситуацией. По запросу правительства РФ были представлены отчёты от Федеральной налоговой службы и Корпорации малого и среднего бизнеса в России.На основе полученных данных стало известно, что не все из 700 тысяч предприятий закрылись из-за убытков.Но Дмитрий Песков не стал отрицать финансовые проблемы у малых предприятий.