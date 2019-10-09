ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на запрос The New York Times.

По словам политика, статьи с подобным содержанием можно сравнить только с криминальным чтивом.

Песков отметил, что Россия позитивно настроена в улучшении и укреплении отношений со всей Европой и с европейскими странами в частности. Владимир Путин не раз заявлял об этом, и не раз доказывал своими поступками.

Ранее американское издание со ссылкой на зарубежные источники, написало о том, что в России же несколько лет существует секретный отдел ГРУ. Этот элитный отряд создан с целью разрушения европейских стран и замешан в нескольких крупных скандалах.