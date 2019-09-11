Официальный «голос» Кремля отметил, что государственная власть в курсе, что существуют и такие точки зрения.

Напомним, что вчера, 10 сентября, состоялась церемония вручения премии издания GQ. Сама премия носит название «Человек года». В ходе её проведения выступили художественный руководитель московского театра «Гоголь-Центр» Кирилл Серебренников и журналист и видеоблогер Юрий Дудь. В целом, оба выразили слова критики по отношению к ситуации, которая сложилась в государстве в последние годы. Сегодня представители средств массовой информации попросили пресс-секретаря российского президента прокомментировать эти слова. Дмитрий Песков отметил, что проецировать такие оценки на общие настроения, которые царят в стране, является непрофессиональным явлением. Кремль уважает вручение всех премий, однако, у власти нет необходимости преувеличивать проведение определённых светских мероприятий и тем более воспринимать мнения, на них прозвучавшие, как абсолютную точку зрения всего российского населения. Это был бы ошибочный шаг со стороны власти, заключил Дмитрий Песков.

Также чиновник отметил, что знает об «определённых точках зрения», сложившихся в обществе. Они приняты во внимание властью, они фиксируются, однако, их не стоит воспринимать как единственные возможные. Несмотря на то, что подобные заявления звучат от талантливых и очень уважаемых людей, у них также есть свои оппоненты. И при случае, такие люди могут выступить с разумным опровержением.