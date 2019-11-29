Песков подтвердил планы Путина и Эрдогана открыть «Турецкий поток»
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков рассказал о намерении Путина и Эрдогана открыть «Турецкий поток».
Информация о планах президентов России и Турции совместно открыть «турецкий поток» подтвердилась. Пресс-секретарь Владимира Путина рассказал о том, что открытие планируется на начало января будущего года. Именно к этому сроку планируется завершить все работы.
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган договорились о совместных планах открыть проект в ходе телефонного разговора.
Песков также обмолвился о «Северном потоке-2», выразив надежду на его скорое строительство.
На данный момент строительство «Турецкого потока» полным ходом идёт на территории Сирии.
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