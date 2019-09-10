ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Олег Смоленков, которого в различных СМИ называют агентом американских спецслужб, работал в кремлёвской администрации и несколько лет назад был освобождён от должности на основании «внутреннего распоряжения».

Песков подчеркнул при этом, что тот пост, который занимал Смоленков, не относился к категории высших, «так называемых указных должностей». «Вот это единственное, что я могу сказать, иной информацией я не располагаю. Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, сами понимаете, такой жанр pulp fiction, криминального чтива», – заключил пресс-секретарь.