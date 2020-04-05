ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента РФ призвал готовиться к мировому экономическому кризису. Представитель Кремля отметил, что кризис, вызванный множеством факторов, включая пандемию коронавируса, продолжит проявляться в дальнейшем. По мнению Дмитрия Пескова, для преодоления тяжёлой ситуации потребуется совместная работа международного сообщества.

Пресс-секретарь президента в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого размещён сегодня подчеркнул, что потребуется координация действий и антикризисных мер со стороны многих государств. «Предстоит много работы»,- подытожил Песков.