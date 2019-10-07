ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как отмечает президент России Владимир Путин свой день рождения, пишет «МК».



Песков отметил, что в свой день 67-летия Путин принимает поздравления от зарубежных коллег. Он уже провёл 10 телефонных разговоров. При этом Путин обсуждает и рабочие вопросы. Песков отметил, что первая половина дня сегодня прошла в рабочем режиме.



Отметит праздник президент в кругу родных и друзей, рассказал Песков.