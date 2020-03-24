ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что были приняты все меры безопасности во время посещения Владимиром Путиным больницы, где находятся больные коронавирусом, пишет «Интерфакс».



По словам Пескова, Путин без защитного костюма был только в чистой зоне. Песков рассказал, что попросил одного из врачей снять на телефон визит Путина в закрытый блок больницы.



Путин зашёл в бокс в жёлтом защитном комбинезоне и респираторе вместе с главврачом больницы. В одном из боксов он пообщался с пациентом, который рассказал, что в больнице ему предоставляют необходимое лечение.